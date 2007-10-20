برای "روزگار قریب" دورانی پرتلاطم را پشت سر گذاشتم

این فیلمساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید پروژه تلویزیونی "روزگار قریب" گفت: "تولید این پروژه برای من تجربه بسیار خوبی بود، حدود پنج سال برای تولید این مجموعه وقت گذاشتم و تلاش کردم اثری در خور شان نام دکتر قریب تولید کنم، هر چند برای این کار سختی های بسیاری متحمل شدیم و به همراه گروه روزگار سختی را سپری کردیم."

عیاری میزان رضایت خود را از نتیجه کار به زمان پخش مجموعه "روزگار قریب" موکول کرد و خاطرنشان ساخت: "در حال حاضر نمی توان درباره این قضیه صحبت کرد و بهتر است پس از نمایش آن در این باره حرف بزنیم."

رجبی، منافی ظاهر و عیاری پشت صحنه "روزگار قریب"

وی درباره روند آماده سازی مجموعه "روزگار قریب" گفت: "تدوین 12 قسمت از مجموعه به پایان رسیده و 10 قسمت آن نیز آماده پخش و به سیما فیلم تحویل شده است. طبق برنامه قرار است مسئولین قسمت های تحویل داده شده را بازبینی و نتیجه بازبینی برای اصلاحات احتمالی به ما اعلام کنند."

عیاری درباره زمان پخش این مجموعه نیز تصریح کرد: "در حال حاضر سرگرم آماده سازی مابقی قسمت های مجموعه هستیم، ما مجموعه را برای پخش به سیما فیلم تحویل می دهیم و آنها برای زمان پخش و شبکه ای که قرار است مجموعه روی آنتن آن برود تصمیم خواهند گرفت."

مجموعه تلویزیونی "روزگار قریب" از جمله تولیدات فاخر سیماست که برای پخش در 36 قسمت 50 دقیقه‌ای تولید می‌شود. عیاری در این مجموعه به روایت زندگی دکتر قریب بنیانگذار طب نوین کودکان می پردازد که در این میان حوادث سال‌های 1295 تا 1354 نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهدی و ناصر هاشمی، رضا کیانیان، مهران رجبی، صبا کمالی، امیرحسین صدیق، آفرین عبیسی و فرحناز منافی ظاهر بازیگران این مجموعه هستند. تدوین مجموعه را خود عیاری بر عهده دارد و محمد موفق به طور همزمان صداگذاری آن را انجام می دهد. امید رئیس دانا نیز موسیقی متن "روزگار قریب" را می سازد.