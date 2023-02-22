تقویت گردشگری با ایجاد فضای سبز در خانه مشروطه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در یکصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر که با موضوع بررسی برنامه و بودجه سال آینده برگزار شد، اظهار کرد: هریک از مناطق دهگانه شهرداری بر اساس واقعیت‌های موجود و نیازهای احصا شده بودجه خود را تنظیم کرده‌اند.

وی در خصوص اهمیت توجه به احیای هویت فرهنگی و تاریخی شهر تبریز گفت: خانه مشروطه یکی از هویت‌های شهر و داشته‌های تاریخی تبریز است.

وی افزود: سال آینده با ایجاد فضای سبز پیرامون خانه مشروطه محیط شاد و مفرحی برای شهروندان و گردشگران ایجاد می‌کنیم.

هوشیار در این باره ادامه داد: شهرداری منطقه ۸ مکلف شده در اطراف خانه مشروطه اقدام به تملک کند تا با ایجاد فضای سبز این خانه هم مانند باغ موزه ستارخان به فضای گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی شهر تبدیل شود.