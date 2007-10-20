گل نخوردن استقلال مهمترین اتفاق بازی مقابل پگاه بود

وحید طالب لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این بازی هدف اصلی ما این بود که پیروز شویم و پس از آن دروازه خود را بسته نگاه داریم. متاسفانه در فصل جاری، استقلال که همیشه بهترین خط دفاعی لیگ را داشته در هر بازی گل خورده بود که این برای تیم ما اتفاق خوبی نبود.

وی ادامه داد: همین مسئله روی تیم ما فشار زیادی را وارد آورده بود. بازیکنان خط دفاعی تحت فشار روحی بودند. شاید اگر تیم می توانست اختلاف را به دو گل برساند. این فشار کم می شد اما تا دقیقه 90 شانس های گل ما یک به یک از دست رفت و از سوی دیگر بر حملات تیم پگاه افزوده شد. با این شرایط بازی را حفظ کردیم و به هر دو هدف خود که همان پیروزی و حفظ دروازه مان بود دست یافتیم.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال در خصوص اینکه چرا خط دفاعی این تیم در فصل جاری عملکردی ناامید کننده داشته است، گفت: با اینکه تلاش می کردیم تیم گل نخورد اما با یک لحظه غفلت همه چیز خراب می شد همین مسئله روی روحیه بازیکنان تدافعی تاثیر منفی گذاشته بود.

وی در خصوص اینکه چرا استقلال در نیمه دوم بازی مقابل پگاه گیلان روی به دفاع آورد، گفت: تیم به واسطه ناکامی های اخیر فشار زیادی را تحمل می کرد. می خواستیم به هر نحوی شده پیروز شویم تا از زیر این بار خارج شویم. به همین خاطر ناخودآگاه روی به دفاع آوردیم.

طالب لو با اشاره به عملکرد خود در بازی های اخیر استقلال گفت: می خواستم هر طور شده خود را از شرایطی که داشتم رها کنم. ناخواسته در ابتدای فصل افت کردم و به لحاظ روحی دوران سختی را پشت سر می گذاشتم. خدا را شکر آن دوران سخت را پشت سرگذاشتم و حالا بهتر و آماده تر از قبل درون دروازه استقلال می ایستم.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: از ابتدای فصل امتیازات زیادی را از دست دادیم اما ناامید نیستیم و هنوز هم خود را مدعی قهرمانی می دانیم. اتفاق خاصی رخ نداده است. همین که توانستیم با یک پیروزی خودمان را از رده یازدهم جدول به رده هفتم برسانیم، قطعا می توانیم اختلاف امتیاز خود با تیم های مدعی را نیز جبران کنیم.

وی مهمترین هدف تیمش را رسیدن به رده سوم جدول رده بندی در پایان نیم فصل عنوان کرد و افزود: اختلاف امتیازات زیاد نیست و خیلی راحت می شود آن را جبران کرد. با پیروزی در بازی های پیش رو رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

طالب لو تصریح کرد: در لیگ ایران هیچ دیداری آسان نیست. اینکه قرار است از این به بعد با تیم های انتهای جدول بازی کنیم نباید باعث شود گمان کنیم کارمان آسان است. ابومسلم که جمعه با استقلال بازی خواهد تیم زخم خورده ای است که شاید بازی با آن سخت تر از تیم های مدعی باشد.