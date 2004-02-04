ايران در يك قدمي صعود به پارالمپيك آتن قرار گرفت

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم كشورمان شب گذشته موفق شد تيم آفريقاي جنوبي را كه جزء دوازده تيم برترجهان مي باشد، در يك بازي بسيار زيبا، هماهنگ و منسجم شكست دهد. تيم كشورمان دراين ديدار بسيارخوب ظاهر شد وبا نتيجه 78 بر57 به پيروزي دست يافت.

عباس كوچكي رييس انجمن بسكتبال با ويلچر ضمن ابراز خرسندي از اين پيروزي گفت: دربازي بعدي به راحتي از سد تيم اردن نيز خواهيم گذشت وبا اين پيروزي درصدرجدول خواهيم ايستاد. دراين صورت ما به عنوان سرگروه و تيم اردن بعنوان تيم چهارم يك بار ديگر بايد با هم روبرو شويم ودرنهايت براي راه يابي به پارالمپيك بار ديگر با تيم برنده بازي آفريقاي جنوبي والجزايربازي خواهيم كرد كه با پيروزي در مقابل يكي ازاين دو تيم به پارالمپيك آتن صعود مي كنيم واين براي جمهوري اسلامي ايران افتخارتازه اي خواهد بود.