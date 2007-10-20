به گزارش خبرنگار مهر، رونی یو سال 2006 فیلم سینمایی "بی باک" را بر اساس فیلمنامه کریس چو و کریستین تو جلو دوربین برد. این فیلم 103 دقیقه‌ای محصول مشترک چین، هنگ کنگ و آمریکاست و در آن بازیگرانی چون جت لی، شیدو ناکامورا، ناتان جونز، براندون ری و کالین چو به ایفای نقش پرداختند.

داستان "بی باک" درباره فردی به نام هاوائو است که به یاد می آورد در زمان کودکی پدرش در نبرد ووشو مغلوب می شود، به همین دلیل مورد تمسخر ژائو قرار قرار می گیرد و در نبردی که بین او و ژائو رخ می دهد، مغلوب می شود. هاوائو به مادر خود می گوید که برای انتقام از ژائو ورزش ووشو را یاد بگیرد و ... این فیلم فردا شب 29 مهر ساعت 22 از شبکه تهران پخش می‌شود.