به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر چهارشنبه در دیدار با افروزی فرمانده تیپ مستقل ۸۲ سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین اظهار داشت: همانگونه که دهه فجر امسال به دلیل اغتشاشات و تودهنی مردم به دشمنان، خاص و ویژه بود، روز پاسدار هم به دلیل گنده گویی‌های اخیر برخی از کشورهای اروپایی ویژه‌تر شده است.

وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی هنوز جرأت رسمی کردن گنده گویی های خود علیه سپاه پاسداران را ندارند و روزهای گذشته هم از مواضع خود عقب نشینی کرده‌اند، افزود: به همین دلیل و به دلیل سال‌ها مجاهدت و تلاش پاسداران در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی، جشن روز پاسدار روز شکست دوباره دشمنان است و نشان دهنده این است که دشمنان حتی جرأت ادامه دادن به مواضع احساساتی خود را هم ندارند.

استاندار قزوین اضافه کرد: روز پاسدار و حمایت‌های مردم از پاسداران خاری در چشم دشمنان خواهد بود، دشمنانی که بر علیه ملت ایران هر روز توطئه جدیدی را ایجاد می‌کنند و دشمنی آنها با ملت هنوز تمام نشده است.