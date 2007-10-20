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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

45 میلیارد ریال یارانه شیر به مدارس مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران میزان پرداخت یارانه شیر مدارس در کشور را سالانه 129 میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: امسال 45 میلیارد ریال یارانه شیر به مدارس مازندران اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه امروز شنبه در مراسم زنگ شیر در مدرسه شهید مهدی رشتی ساری سرانه مصرف شیر در کشورهای جهان را بین 150 تا 200 لیتر عنوان کرد و افزود: این رقم در ایران 88 لیتر است.

وی با بیان اینکه امنیت غذائی و تغذیه سالم در برنامه چهارم توسعه کشور از اهمیت بالائی برخوردار است، عنوان کرد: در تبصره 15 برنامه به پرداخت یارانه شیر در کشور توجه ویژه ای شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه سرانه شیر مصرفی هر دانش آموز مازندرانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، یادآور شد: از 22 مهرماه تا پایان اسفند ماه شیر پاستوریزه در مدارس مازندران توزیع می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم زنگ شیر را گامی به سوی پیام سلامتی دانست و یادآور شد: فکر سالم در کودکان نیازمند تغذیه سالم است.

عبدالوحید فیاضی بهداشت و سلامت را مهم ترین شاخص در رقابت های جهانی عنوان کرد و افزود: باید با فراهم کردن تغذیه سالم برای کودکان و دانش آموزان شاخص امید به زندگی را در آنها افزایش دهیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه 380 هزار دانش آموز مازندرانی در این طرح از شیر رایگان بهره مند می شوند، خاطر نشان کرد: 19 شرکت تولید فرآورده های لبنی در اجرای این طرح همکاری می کنند.

کد مطلب 571588

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