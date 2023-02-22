پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی دریا تا روز یکشنبه است.

وی اضافه کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در طول روز گاهی غبار محلی و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر خواهد بود.