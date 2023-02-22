  1. استانها
  2. بوشهر
۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۲۴

کارشناس هواشناسی:

پوشش ابر در استان بوشهر افزایش می‌یابد/ احتمال وقوع بارش‌های خفیف

پوشش ابر در استان بوشهر افزایش می‌یابد/ احتمال وقوع بارش‌های خفیف

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش پوشش ابر در استان خبر داد و گفت: بارش‌های پراکنده و خفیف باران در استان بوشهر دور از انتظار نیست.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی دریا تا روز یکشنبه است.

وی اضافه کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در طول روز گاهی غبار محلی و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 5715889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها