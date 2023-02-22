معاون رئیس جمهور با خانواده ۲ شهید در رودبار دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که به استان گیلان سفر کرده است عصر چهارشنبه پس از حضور به گلزار شهدای فیلیده رودبار رفت و به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این سفر با خانواده‌های شهیدان «سید صادق شفیعی» و «سید محمد تقی موسوی» در رودبار دیدار و گفت گو کرد.

معاون رئیس جمهور در این دیدارها بر لزوم خدمات و رفع دغدغه‌های خانواده‌های شهیدان تاکید کرد و افزود: خدمت به خانواده شهید توفیقی است که به ما محول شده است.

گفتنی است؛ شهید سید صادق شفیعی سال ۶۵ در جزیره مینو و سید محمدتقی موسوی سال ۶۱ به دست ضدانقلاب ترور و به مقام رفیع شهادت رسیدند.