عضویت کمیته ملی طبیعت گردی در انجمن جهانی اکوتوریسم/ تدوین طرح جامع کویر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش کوشا در جمع خبرنگاران افزود: 20 منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست به سرمایه گذاران معرفی شده و پکیچ های سرمایه گذاری آن نیز آماده شده است.

وی افزود: مطالعات 30 منطقه دیگر نیز آماده شده است و هر کدام از این مناطق می‌توانند برای تفرج گسترده و یا تفرج متمرکز مورد استفاده قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سند ملی طبیعت‌ گردی از ابتدا به عنوان یک کار اساسی مورد توجه کمیته ملی طبیعت گردی قرار گرفت ، گفت: این سند با بهره گیری از همه ظرفیت‌های کشور آماده شده و پس از تصویب در هیات دولت ارائه خواهد شد.

کوشا با بیان اینکه در سند ملی طبیعت ‌گردی به 427 منطقه مستعد طبیعت ‌گردی رسیده‌ایم ، افزود: در این سند ملی 205 مسیر طبیعت ‌گردی مشخص شده است.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی با بیان اینکه در تدوین سند ملی طبیعت گردی تجارب بین المللی مورد توجه قرار گرفته است از عضویت کمیته ملی طبیعت گردی در انجمن جهانی اکوتوریسم خبرداد.

کوشا تصریح کرد: ضمن استفاده از تجارب این انجمن از مشاوران بین المللی برای اجرای سند ملی طبیعت گردی دعوت خواهیم کرد .

وی افزود: بازدید از سایت‌های بین المللی نیز برای کارشناسان طبیعت ‌گردی پیش بینی شده است.

دبیر کمیته ملی طبیعت ‌گردی از تدوین طرح جامع کویر ایران خبر داد و گفت: توسعه اکوتوریسم و گردشگری در بیایان‌ها و کویرهای کشور را پیگیری می ‌کنیم که برای مرمت و احیای کاروانسراها و استفاده از آن‌ها برای اقامت گردشگران از سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

کوشا گفت: در محور مرنجاب ، قصر بهرام که حدود 360 کیلومتر است و در محدوده چهار استان تهران ، اصفهان ، قم و سمنان واقع شده است تعداد زیادی کاروانسرا وجود دارد .

وی با اشاره به واگذاری سه کاروانسرا برای سرمایه‌ گذاری به بخش خصوصی در همایش بین ‌المللی فرصت‌های سرمایه ‌گذاری در گردشگری گفت: بسیاری از پروژه‌ها در این مسیر جانمایی شده و در قالب پکیج‌ های سرمایه‌ گذاری برای سرمایه‌ گذاران ارائه خواهد شد .

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی تصریح کرد: یکی دیگر از محورهایی که مورد توجه ما است محور شهداد است.

کوشا با اشاره به تشکیل باشگاه طبیعت گردان، گفت: در این باشگاه برگزاری تورهای طبیعت‌ گردی نخبگان برنامه‌ ریزی شده بود که یکی از اجزای این تورها نیز رسانه ‌ها بودند.

دبیر کمیته ملی طبیعت ‌گردی با اشاره به برنامه‌ ریزی انجام شده برای ثبت ملی 500 اثر طبیعی تا پایان سال ، گفت: در تواقفاتی که اخیرا داشته ‌ایم پیگیر ثبت جهانی جنگل‌های هیرکان به عنوان فسیل ‌های باقی مانده از دوران سوم زمین شناسی هستیم.

کوشا از برگزاری همایش طبیعت ‌گردی در آبان ماه در ایلام خبرداد و گفت: 10 همایش با موضوعات مختلف مرتبط با طبیعت گردی و 5 همایش منطقه ‌ای نیز در استان ‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی با بیان اینکه ایجاد 5 اکوموزه عشایری در کشور تصویب شده است، گفت: برای ایجاد اکو موزه فارس 2 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

کوشا با اشاره به این که 26 دستگاه در فرایند طبیعت گردی حضور موثر دارند از برگزاری اولین همایش مدیران سازمان‌های عضو کمیته ملی طبیعت گردی و مدیران دستگاه‌های مرتبط در روز دوشنبه هفته جاری خبرداد.

وی همچنین از تصویب آئین نامه قرق اختصاصی خبرداد و گفت: سرمایه ‌گذران می ‌توانند مناطق خود را آماده سازی کنند و درنهایت با اجازه سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به کار کنند.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی با اشاره به ظرفیت گردشگری سدهای کشور از مطالعه ظرفیت گردشگری سدهای کشور خبرداد و گفت: در ابتدا دو سد به عنوان پایلوت انتخاب خواهند شد.

کوشا افزود: آبشارها و غارهای کشور نیز در حال مطالعه است.

دبیر کمیته ملی طبیعت ‌گردی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده 40 درصد از گردشگران ورودی با تمایلات اکوتوریستی وارد ایران می‌شوند.

کوشا درباره توافقات انجام شده با صندوق مهر رضا با بیان اینکه در سال گذشته برای دریافت 50 میلیارد ریال تسهیلات با این صندوق توافق کردیم، گفت:20 میلیارد تومان نیز برای سال جاری به این صندوق ارائه شده است اما هنوز هیچ توافقی انجام نشده است.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده برای پروژه مشترک ایران و آذربایجان در محدوده ارس ، گفت: این پروژه در کمیته استانی اردبیل و در شورای مدیران ارشد سازمان مطرح شده است.