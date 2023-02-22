آغاز عملیات اجرایی احداث واحد احیاء دوم تولید بریکت گرم صبا فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، دکتر نعمت الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علیرضا زمان پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی)، دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس و معاونین و مدیران این شرکت، عملیات اجرایی طرح توسعه کارخانه صبا فولاد خلیج فارس با احداث واحد احیا مگامدول شماره ۲ تولید بریکت گرم آغاز شد.

این پروژه با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون یورو و ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن بریکت گرم HBI)) در سال، در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در مدت زمان ۲۴ ماه اجرایی می‌شود.

میزان اشتغال زایی مستقیم این طرح ۴۰۰ نفر است و برای پنج هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد داشت.

شایان ذکر است؛ صبا فولاد خلیج فارس از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) و اولین تولید کننده بریکت گرم (HBI) در ایران با ظرفیت تولید یک و نیم میلیون تن در سال محسوب می‌شود.

برخورداری از مزیت‌های مهمی همچون قرارگیری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و بهره مندی از زیرساخت‌های مناسب این منطقه، نزدیکی به راه آهن، دسترسی به بنادر مهم کشور و آب‌های آزاد، برخورداری از امکانات حمل و نقل جاده‌ای و نزدیکی به معادن سنگ آهن و گندله سازی، صبا فولاد را در زمره صنایع با بهره وری بالا قرار داده و به تولیدکننده‌ای استراتژیک در زمینه صنعت فولاد برای کشورمان تبدیل کرده است.