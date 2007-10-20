به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، نامه بی‌سابقه مسلمانان که خواستار صلح و درک میان اسلام و مسیحیت بود نامه ای تاریخی تلقی می شود اما به جز رهبران فرقه های بزرگ مسیحیت چون پاپ بندیکت شانزدهم رهبرکاتولیکهای جهان، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری و دکتر ساموئل کوبیا رئیس شورای جهانی کلیساها که به سرعت به این نامه پاسخ داده و از آن استقبال کردند این نامه با پاسخهای گسترده ای و اقدامی انضمامی مواجه نشد.

پس از پاسخها و توجهات اولیه، نمایندگان کلیساهای مسیحی واکنش چندانی به این نامه ندادند.

متصدی امور ارتباطات شورای جهانی کلیساها که نماینده 590 میلیون مسیحی در سراسر جهان است تاکنون برای هیچ اقدام عمومی آماده نشده است.

جوان میشل متصدی امور ارتباطات رسانه ای شورای جهانی کلیساها گفت: همکاران ما در دروابط بین ادیان شورا به فعالیت در عرصه گفتگوی مسلمان- مسیحی و روابط خود چون گذشته ادامه می دهند و تنها تفاوت آن با گذشته درکی است که از این نامه داشته، نامه ای که شایسته مطالعات و توجهات بیشتر است.

در این میان ائتلاف انجیلی های بریتانیا گفت: قصد دارد دیدار مقدماتی را که 6 ماه پیش با اعضای شورای مسلمانان بریتانیا برگزار کرد پیگیری کند.

جوئل ادواردز مدیرکل این ائتلاف و دیوید مویر مدیر اجرایی امور عمومی آن همچنین در نظر دارند دیدارهایی با گروههای دینی دیگر برگزار کنند.

ادواردز گفت: یکی از راه ای توسعه نقش ما برقراری ارتباطهای پرمعنا و قوی با پیروان سایر ادیان به ویژه مسلمانان در ماهها وسالهای آینده است.

هفته گذشته 138 نفر از روحانیون، علما و متفکران مسلمان از فرقه های اصلی اسلامی نامه ای برای دعوت به صلح میان مسلمانان و مسیحیان امضاء کردند. این نامه با عنوان " کلام مشترک میان ما و شما" از پیروان دو دین ابراهیمی می‌خواهد زمینه‌های مشترک خود را یافته و صرفاً به دنبال گفتگوی میان رهبران دینی خاص نباشند.

در این نامه آمده است: اگر مسلمانان و مسیحیان در صلح نباشند، جهان به صلح نمی رسد. با وجود مسیحیان و مسلمانانی که به نحو بی سابقه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند هیچ کدام از دو طرف نمی توانند در مناقشه ای میان بیش از نیمی از ساکنان به طور یکجانبه پیروز شوند. آینده مشترک ما در خطر است و شاید بقای جهان نیز در خطر باشد.

ائتلاف جهانی انجیلیها که نماینده 420 میلیون مسیحی انجیلی در سراسر دنیا است اظهار داشت که از کمیته آزادی مدنی و کمیته الهیاتی خود می خواهد فرآیندی را شکل دهد که بتوان طی آن جامعه مسیحی را در پاسخ به درخواست علمای مسلمان هدایت کرد.

کشیش دکتر جئوف تانیسیف مدیر بین المللی و مدیر اجرایی این ائتلاف گفت: موضوع را با جوامع نیروی بالقوه پاسخ جمعی مختلف مسیحی به بحث می گذارد.

فدراسیون جهانی لوتری نیز از نامه مسلمانان استقبال کرد و بر ضرورت مطالعات و توجهات بیشتر تأکید کرد.