سومین جشنواره جوانان عکس ایران در ارومیه شروع به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره که به مدت سه روز در ارومیه در حال برگزاری است و در آن بیش از سه هزار و 612 عکس از آثار 418 عکاس به نام کشور توسط هیئت داوران داوری خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در زمینه برپایی این جشنواره به خبرنگاران عنوان کرد: عکس‌های ارسالی به این جشنواره در سه بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی، عکس جوان و عکاسان جوان با موضوع آزاد مورد قضاوت هیئت داوران قرار گرفته است.

محسن عفاری آذر ادامه داد: هیئت داوران این جشنواره ۱۱۸‬عکس را جهت شرکت در بخش مسابقه انتخاب می کنند که این آثار به مدت یک هفته در قالب یک نمایشگاه در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه به نمایش در خواهد آمد.

برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی دیجیتال و نشست های فنی عکاسی با حضور استادان و عکاسان کشور را از برنامه‌های جانبی این جشنواره است.

همچنین نمایشگاه عکس خارجی با نمایش ‪ ۶۰‬قطعه از آثار عکاس بزرگ جهان " استیو مک کوری " در کنار نمایشگاه عکس جوانان در ارومیه دایر می‌شود.

این جشنواره بعداز ظهر روز دوشنبه به کار خود پایان خواهد داد.