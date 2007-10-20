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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۲

اصناف در تامین امنیت اجتماعی نقش مهمی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اصناف کشور گفت: امروز تامین امنیت اجتماعی تا حد زیادی بر عهده اصناف است و این قشر نقش مهمی در ارتقا سطح کیفی و کمی امنیت اخلاقی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، محسن آزاد ظهر امروز در همایش پلیس، امنیت، اصناف اظهار داشت: گستردگی اصناف در سراسر کشور و در تمامی شهرها و روستاها این توانایی را ایجاد کرده که با فرهنگ سازی مناسب برای ارتقا فرهنگ و اخلاق در این قشر بزرگ جامعه بتوان امنیت اقتصادی و اجتماعی را تا حد زیادی تامین و تضمین کرد.

وی افزود: با تدوین آیین نامه همکاری نیروی انتظامی و اصناف گام موثری در جهت ساماندهی کسب و کار شهروندان و انضباط اجتماعی در این قشر وسیع برداشته شده است.

این مسئول از نیروی انتظامی به دلیل همکاری های صمیمانه و تنگاتنگ با اصناف کشور قدردانی و خاطرنشان کرد: پلیس در این سال ها کمک های زیادی برای ایجاد امنیت در اصناف مختلف کرده است و استعلام اصناف از نیروی انتظامی به منظور ارائه جواز کار از مهمترین این اقدامات بوده است.

وی یادآور شد: امسال در سراسر کشور 84 مراسم از سوی اصناف به منظور پاسداشت نیروی انتظامی انجام شده است تا تعامل لازم صورت گیرد و قدردانی از مقام این زحمتکشان انجام شود.

کد مطلب 571598

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