قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع گردشگری سلامت همواره یکی از موارد نظر دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و مدیران استانی برای توسعه و رونق اقتصادی استان بوده که مورد تاکید استاندار کرمانشاه نیز قرار دارد.

وی افزود: استان کرمانشاه با توجه به داشتن امکانات درمانی مطلوب و همچنین برخورداری از پزشکان و کادر درمان مجرب قطب درمانی غرب کشور محسوب می‌شود و حتی پذیرای بیمارانی از استان‌های مجاور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه به دلیل همجواری با کشور عراق می‌تواند پذیرای بیمارانی از کشور عراق در بخش کردی و عربی باشد که می‌تواند زمینه ساز رونق اقتصادی استان شود.

محمدی خاطر نشان کرد: بیشتر مراکز درمانی استان کرمانشاه دارای مجوز پذیرش بیماران خارجی هستند و حتی در مراکز ویژه‌ای در مراکز درمانی برای آنها اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه به دلیل عدم برخورداری از پروازهای مستقیم از کشور عراق دارای بیماران کمتری نسبت به شهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز و… است زیرا بیماران از طریق فرودگاه برای سهولت در رفت و آمد و متحمل شدن رنج کمتر با هواپیما سفر می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه عنوان کرد: در نمایشگاهی که اخیراً در تهران با موضوع گردشگری سلامت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشت.