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۴ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۲۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

برقراری پروازهای خارجی به بهبود گردشگری سلامت کرمانشاه کمک می‌کند

برقراری پروازهای خارجی به بهبود گردشگری سلامت کرمانشاه کمک می‌کند

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: برقراری پروازهای خارجی به بهبود گردشگری سلامت استان کرمانشاه کمک می‌کند.

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع گردشگری سلامت همواره یکی از موارد نظر دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و مدیران استانی برای توسعه و رونق اقتصادی استان بوده که مورد تاکید استاندار کرمانشاه نیز قرار دارد.

وی افزود: استان کرمانشاه با توجه به داشتن امکانات درمانی مطلوب و همچنین برخورداری از پزشکان و کادر درمان مجرب قطب درمانی غرب کشور محسوب می‌شود و حتی پذیرای بیمارانی از استان‌های مجاور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه به دلیل همجواری با کشور عراق می‌تواند پذیرای بیمارانی از کشور عراق در بخش کردی و عربی باشد که می‌تواند زمینه ساز رونق اقتصادی استان شود.

محمدی خاطر نشان کرد: بیشتر مراکز درمانی استان کرمانشاه دارای مجوز پذیرش بیماران خارجی هستند و حتی در مراکز ویژه‌ای در مراکز درمانی برای آنها اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه به دلیل عدم برخورداری از پروازهای مستقیم از کشور عراق دارای بیماران کمتری نسبت به شهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز و… است زیرا بیماران از طریق فرودگاه برای سهولت در رفت و آمد و متحمل شدن رنج کمتر با هواپیما سفر می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه عنوان کرد: در نمایشگاهی که اخیراً در تهران با موضوع گردشگری سلامت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 5715986

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      قطعا برقراری پروازهای بین المللی از فرودگاه کرمانشاه به کشورهای همسایه در جذب گردشگران سلامت به کرمانشاه بسیار موثر است ولیکن متاسفانه سالهاست که طرح توسعه فرودگاه فرودگاه کرمانشاه با روند بسیار کندی دارد و حتی در مقطعی متوقف شده است لطفاً به این مهم رسیدگی فرمایید

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