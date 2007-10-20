دانشگاه آزاد در اجرای اصل 44 پیشرو بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رشید جلالی جعفری ظهر امروز در مراسم افتتاح پرو‍ژه های عمرانی دانشگاه آزاد کرج اظهار داشت: تفکر پذیرش غیرانتفاعی دانشجویان در دانشگاه های دولتی و پذیرش دانشجو خارج از چارچوب کنکور 25 سال پس از تاسیس دانشگاه آزاد در دانشگاه های دولتی ایجاد و درحال اجراست.

وی افزود: دانشگاه آزاد نه تنها یک مرکز آموزشی بلکه یک نهاد اسلامی است که نمادی از مدیریت اسلامی و علمی را در جهان ارائه کرده است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد علاوه بر اشتغالزایی از خروج افراد و نخبگان علمی از کشور جلوگیری می کند و با حضور موفقیت آمیز در مجامع علمی و بین المللی سبب مطرح شدن نام ایران در جهان شده است.

وی از ریاست کل دانشگاه آزاد خواست از راه های مختلف از جمله ارائه وام های دانشجویی به دانشجویان، زمینه تحصیل بهتر و راحت تر افراد را در واحدهای مختلف این مرکز آموزشی فراهم کنند.

این مسئول همچنین خواستار بررسی بیشتر رشته ها، حذف رشته های اشباع شده و افزایش رشته های مورد نیاز و رشته های مختلف در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری شد.