اروپا دیدار سولانا و یک نماینده از ایران در رم را مورد تائید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کریستینا گالاچ سخنگوی سولانا در یک نشست خبری ضمن خودداری از اظهارنظر درباره استعفای لاریجانی و انتخاب سعید جلیلی به عنوان جانشین وی در شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: سولانا طبق برنامه پیش بینی شده روز سه شنبه در رم خواهد بود.

وی افزود: ما هیچ واکنشی نداریم فقط اینکه ما همچنان در تماس با ایرانی ها هستیم و دیدار سولانا با یک نماینده از ایران انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری خود از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتخاب سعید جلیلی به جانشینی وی خبر داد.

به گزارش مهر، لاریجانی قرار بود روز سه شنبه برای گفتگو با سولانا درباره تحولات جدید پرونده هسته ای، به رم برود.