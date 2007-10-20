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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

با وجود استعفای لاریجانی؛

اروپا دیدار سولانا و یک نماینده از ایران در رم را مورد تائید قرار داد

اروپا دیدار سولانا و یک نماینده از ایران در رم را مورد تائید قرار داد

اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و یک نماینده از ایران با وجود استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای امنیت ملی این کشور روز سه شنبه در رم با هم دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کریستینا گالاچ سخنگوی سولانا در یک نشست خبری ضمن خودداری از اظهارنظر درباره استعفای لاریجانی و انتخاب سعید جلیلی به عنوان جانشین وی در شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: سولانا طبق برنامه پیش بینی شده روز سه شنبه در رم خواهد بود.

وی افزود: ما هیچ واکنشی نداریم فقط اینکه ما همچنان در تماس با ایرانی ها هستیم و دیدار سولانا با یک نماینده از ایران انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری خود از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتخاب سعید جلیلی به جانشینی وی خبر داد.

به گزارش مهر، لاریجانی قرار بود روز سه شنبه برای گفتگو با سولانا درباره تحولات جدید پرونده هسته ای، به رم برود.

کد مطلب 571601

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