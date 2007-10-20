صحت در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این برنامه به مقایسه دو نظام لیبرال دموکراسی و مردم سالاری می‌پردازد. تولید سری جدید این برنامه در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای در قالب میزگرد و مناظره از 24 مهر شروع شده و اوایل آبان به پایان می‌رسد. در این برنامه محورهای مختلف چون مقبولیت و مشروعیت در دو نظام، توسعه دو نظام، عدالت، جایگاه نخبگان و ... بررسی می‌شود."

کارگردان هنری برنامه "گستره سیاست" ادامه داد: "در سری جدید برنامه در کنار بهره بردن از اساتید حوزه و دانشگاه سعی کردیم از کارشناسان متعدد دیگر نیز استفاده کنیم. بیشتر متخصصان در حوزه اندیشه سیاسی همچون دکتر حاتم قادری، دکتر شهریار، صادق زیباکلام، دکتر غرویان و ... هستند. سری جدید برنامه "گستره سیاست" از نیمه دوم آبان از شبکه چهار سیما پخش می‌شود."

از عوامل این برنامه می‌توان به ابوالفضل طباطبایی کارگردان تلویزیونی، عباس علی اکبری، مصطفی جبلی و جواد کمپانیان تصویربرداران، دکتر عباسعلی رهبر مجری و دکتر غلامی نویسنده اشاره کرد.