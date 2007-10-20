قهرمانی تیم نور در مسابقات ووشو بانوان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با شرکت 72 ووشو کار بانوان استان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در بخش سانشو در سالن ورزشی شهید قاسمی آمل برگزار شد تیم های آمل و قائم شهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در نتایج انفرادی جوانان در 45 کیلوگرم فاطمه خواجه حسینی از نور، 48 کیلوگرم زهرا کلاگر از نور، در 52 کیلوگرم سمانه صادقی از قائم شهر، 56 کیلوگرم روجا کوزه گر از نور، 60 کیلوگرم کوثر عابدی از بابلسر، 65 کیلوگرم مریم روستائی از رویان و در 70 کیلوگرم عاطفه سیلی از نور قهرمان شدند.

در نتایج بزرگسالان هم که در هفت وزن برگزار شده در 48 کیلوگرم مژگان شاکری از آمل، در 52 کیلوگرم بهاره سیف از رویان، در 56 کیلوگرم سهیلا حسن جان زاده از آمل، در 60 کیلو شیلا پازوکی از بابلسر، در 65 کیلوگرم رقیه حمیدیان از قائم شهر، در 70 کیلوگرم سمانه خجسته از نور و در 75 کیلوگرم الهه شیرزاد از آمل عنوان های نخست را از آن خود کردند.

نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم منتخب ووشوی بانوان مازندران به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.