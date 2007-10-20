خبرنامه "فرهنگستان هنر" دوباره دیر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره شهریور خبرنامه "فرهنگستان هنر" با یادداشت سردبیر آغاز می شود و در ادامه می پردازد به معرفی دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی استاد معماری و مرمت، گزارش برنامه بزرگداشت وی، درباره زنده یاد، گفتگوی جمعی درباره این هنرمند، گفتگوهایی با آن مرحوم و خلاصه ای از فعالیت و زندگی دکتر شیرازی.

مجموعه گفتگوهایی با داریوش طلایی دبیر علمی همایش عبدالقادر مراغی، عبدالمجید حسینی راد، احمد صدری، غفار پورآذر و مولفان دیوار نگاری عصر صفویه در اصفهان، گزارش هایی از مراسم رونمایی کتاب دیوار نگاری عصر صفویه در اصفهان، نگاهی به این کتاب، پنجمین نشست پرتره در سینمای مستند، اولین نشست علمی-کاربردی پرتره در سینمای مستند، نشست علمی-تخصصی پایگاه میراث جهانی سلطانیه، چهارمین جلسه تبیین ماهیت هنر اسلامی و ... در بخش دیگری از صفحات این شماره آمده است.

تأملی در صناعات فراموش شده کتابت، نگاهی به نخستین دوسالانه طراحی پارچه و لباس، مطلبی درباره نمایشگاه نگاهی به گرافیک آیینی-ملی، تازه ها، اخبار کوتاه و پایان نامه به مطالب این شماره پایان می دهد.

پنجاه هفتمین شماره ماهنامه خبرنامه "فرهنگستان هنر" ویژه شهریورماه به مدیر مسئولی بهمن نامور مطلق و سردبیری بهزاد مرتضوی در 100 صفحه منتشر شده است.