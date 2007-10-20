38 درصد مصوبات سفرهای استانی به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مرتضی دادخواه ظهر امروز در نشست بررسی مصوبات سفر استانی استان مرکزی با اشاره به اینکه ۷۲درصد ازکل مصوبات استانی سفرهای ریاست جمهوری اجرایی شده است، افزود: هدف از سفرهای استانی ریاست جمهوری عدالت محوری و توسعه همگن استانها و رسیدگی به مناطق محروم است و هیئت بررسی و نظارت با حضور در استانهای مختلف و نظارت مستمر، موجب اطمینان بخشی به مردم در خصوصی اجرایی شدن مصوبات است.
وی اظهار داشت: نهاد ریاست جمهوری هیات رسیدگی پیگیری و نظارت مستمر بر مصوبات سفر را تشکیل داده و با نشستهای استانی پیگیری معضلات از طریق دستگاه ها و حضور سازمان یافته خبرنگاران در استان ها پیگیری می شود.
وی ادامه داد: تاکنون هیئت خبرنگاران به استان های زنجان، ایلام و سیستان و بلوچستان سفر کردهاند و هفته جاری نیز به تبریز میروند.
دادخواه با بیان اینکه هیئت نظارت و بازرسی ریاست جمهوری تاکنون در ۲۰استان کشور حاضر شده و مسائل را از نزدیک بررسی و حضور در استانهای دیگر نیز در دستور کار است، تصریح کرد: دور دوم سفرهای ریاست جمهوری از ماه آینده آغاز می شود که مراحل و سیاق آن به روال گذشته است.
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: سیزدهمین سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی در مجموع ۶۰مصوبه و ۲۰۴زیر پروژه داشته که هشت مورد آن با مشکل قانونی مواجه است.
عبدالله سهرابی افزود: احداث خوابگاه ۵۰۰نفره دانشجویی سایت سردشت، تاسیس دانشکده دارو سازی خمین، محقق نشدن اعتبار خرید ۲۰دستگاه اتوبوس دانشجویان و ساخت ۱۸منزل مسکونی برای متخصصات علوم پزشکی ازجمله این مصوبات است.
وی، الحاق مجتمع آموزشی ماشین سازی اراک به دانشگاه علم و صنعت، تخصیص اعتبار آبرسانی ساوه ازمتمم سال ،۸۵ایجاد ادارت مسکن و شهرسازی در اراک، ساوه و دلیجان را از دیگر مصوبات دارای مشکل عنوان کرد.
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