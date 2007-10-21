امیرحسین شریفی درباره فیلم "پریش" به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم به لحاظ نوع نگاه به پلیس اثری تازه در ژانر پلیسی است و مخاطب برای درک آن حداقل باید دو بار فیلم را ببیند. در این فیلم فرهاد آئیش نقش وجدان تبهکار را بازی میکند که در پایان چهره پلیس (مهدی صبایی) جایگزین او میشود. در واقع اگر تبهکار بتواند از دست وجدان رها شود، نمیتواند از پلیس بگریزد."
امیرحسین شریفی
وی در ادامه افزود: "ما سعی کردیم پلیس را از قالب کلیشهای سابق خارج کنیم و چهره واقعی او را در قالب فردی بادرایت و زیرک نشان دهیم. من خودم نوع نگاه "پریش" را میپسندم. باید دید مردم تا چه حد این نوع فیلمها را دوست دارند. به نظر من میتوان فیلمهایی جذاب و مختلف درباره پلیس تولید کرد، بدون اینکه دچار کلیشه شد."
این تهیه کننده تلویزیون درباره فیلم تلویزیونی "خواب زده" هم تصریح کرد: "من در مجموع از این فیلم راضی هستم. ولی مطمئنا این دو فیلم با مطلوب واقعی من فاصله دارند. زیرا معتقدم میتوان کارهایی باکیفیتتر تولید کرد."
وی کمبود وقت و عجله در تولید را عامل اصلی لطمه خوردن به کارهای مناسبتی دانست و گفت: "بدون شک اگر فیلم ها با حوصله و در فرصت بیشتر تولید می شدند، نتیجه بهتر حاصل می شد. ولی از اینکه میبینم مردم فیلمها را پسندیدهاند خوشحالم. امیدوارم فیلمهای بعدی با حوصله و فرصت بیشتری تولید شوند."
شریفی که سابقهای طولانی در تولید فیلمهای پلیسی و همکاری با موسسه ناجی هنر دارد، درباره اینکه چرا تولید فیلمهای "پریش" و "خوابزده" زودتر شروع نشده گفت: "در واقع قرار نبود فیلمی ساخته شود، ولی در ادامه مسئولان ناجی هنر تصمیم به ساخت هفت فیلم برای هفته ناجا گرفتند. ما هم در فرصتی کوتاه با کار و تلاش شبانهروزی بالاخره هر دو فیلم را در موعد مقرر تحویل پخش دادیم."
فیلمهای تلویزیونی "خوابزده" به کارگردانی بهرام کاظمی و"پریش" به کارگردانی بهرام کاظمی در قالب جشنواره فیلمهای پلیسی روزهای پنجشنبه و جمعه روی آنتن شبکه دو سیما رفتند.
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