برخورد کابویی با دیگر کشورها سودی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، باراک اوباما همچنین گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شوم، در قبال ایران سیاست کابویی بکار نخواهم گرفت.

وی که در یک جمع 20 هزار نفری صحبت می کرد، افزود : پنج سال پس از آغاز جنگ عراق، ما باید همه آموخته باشیم که سیاست کابویی سودی ندارد.

اظهارت اوباما در حالی مطرح می شود که بوش روز چهارشنبه با اتخاذ مواضعی خصمانه علیه ایران، گفت: من به دیگران گفته ام که اگر شما علاقمند به پرهیز از جنگ جهانی سوم هستید باید مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای شوید.

اوباما همچنین از اصلاحیه "جوزف لیبرمن" و "جون کایل" دو نفر از اعضای کنگره آمریکا موسوم به اصلاحیه "کایل- لیبرمن " علیه ایران انتقاد کرد و هشدار داد که آنها آماده می شوند تا اشتباهی را مرتکب شوند که پنج سال پیش با رای خود برای آغاز جنگ عراق مرتکب شدند.

اوباما این اصلاحیه را که در 28 سپتامبر صورت گرفت، خطرناک خواند و گفت که کلمات بکار رفته در این اصلاحیه به بوش و دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا این اجازه را می دهد تا حفظ نیروهای آمریکا در عراق را تا زمانی که آنها ایران را به عنوان یک تهدید به تصویر می شکند توجیه نمایند.

مجلس سنای آمریکا چهارشنبه 4 مهر با 76 رأی مثبت در برابر 22 رأی منفی لایحه غیرالزام آوری را درباره گنجاندن نام سپاه پاسداران که یک نهاد دفاعی ملی است، در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا تصویب کرد که به اصلاحیه "کایل-لیبرمن" معروف است.