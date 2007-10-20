14 کتاب از مجموعه گنجینه سیمرغ منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، 14 عنوان کتاب از مجموعه کتاب‌های گنجینه سیمرغ درباره هنرهای در حال فراموشی ایران که توسط هنرمندان و پژوهشگران هنر نگاشته شده، به زودی از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.

کتاب‌های «تاریخ مهر و حکاکی» نوشته محمدجواد جدی، «شالبافی در کرمان» نوشته ایمان ذکریایی، «زیلوی یزد» نوشته جواد علی محمدی، «مروری بر تاریخ 5000 ساله ساز بر بط» نوشته مجید ناظم پور، «نمدهای ایران» نوشته محمد جوادی پور، «شرح زندگانی و بررسی آثار استاد مصور الملکی اصفهانی» نوشته بدرالسادات قاری فاطمه، «پژوهش در سوزن دوزی ترکمن» نوشته مهری شمسی و محمدکریم متقی و «کاربافی در میبد» نوشته ناهید خالواحمدی، «دست بافته‌های سوادکوه» نوشته مصطفی رستمی، «رنگرزی سنتی» نوشته سیدعباس سیاحی، «تصویرگری و رنگ گزینی در هنرهای سنتی آذربایجان» نوشته رحمان احمدی ملکی، «نقاشی‌های بقاع متبرکه» نوشته علی اصغر میرزایی مهر، «زندگی و آثار استاد اخوی‌یان» نوشته محمدرضا اخوی‌یان، «مروری بر آثار و زندگی استاد معمار محمد گلیار» نوشته مجید جان نثاری، کتاب‌هایی هستند که در حوزه هنرهای سنتی در مجموعه کتاب‌های گنجینه سیمرغ مراحل چاپ را طی کرده و به زودی منتشر می‌شوند.

از دیگر کتاب‌های در دست تألیف طرح گنجینه سیمرغ، آجر و آجرکاری، جلدسازی سنتی در ایران، مرواریددوزی، کاشی زرین‌فام، طراحان فرش و بررسی نقش و رنگ در قالی سنقر کلیایی، پارچه های عصر صفوی است.

محتوای این کتاب‌ها مشتمل بر مباحث تاریخی، معرفی هنرمندان، بیان شیوه‌های کار، شناسایی مواد، مصالح و ابزارهای به کار رفته و مبانی فکری و خاستگاه اجتماعی این هنرهاست.

طرح گنجینه سیمرغ 30 عنوان کتاب را برای گردهمایی گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران منتشر می‌کند. گردهمایی «گنجینه‌های از یادرفته هنر ایران» 25 و 26 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.