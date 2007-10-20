نمایشگاه کتاب پیوند در خراسان شمالی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که ظهر امروز در سالن آزادی برپا شد با دو هزار و 20 عنوان کتاب و 118هزار جلد کتاب و 135 عنوان لوح فشرده یکی از متنوع ترین نمایشگاه های استانی است.

معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه اشاعه فرهنگ مطالعه، تامین نیازهای همکاران در حوزه کتاب، تجهیز و تقویت کتابخانه های استان، ایجاد کتابخانه های تخصصی برای دبیران و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای بزرگ فرهنگی است.

محمد اکبر زاده با بیان اینکه این نمایشگاه در سه بخش عمومی، کارشناسی و کمک درسی دایر است، افزود: اعتبارات این نمایشگاه از محل اعتبارات انتشارات مدرسه به مبلغ 300 میلیون ریال تامین شده است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای افزایش بنیه علمی فرهنگیان، بیش از 60 عنوان نشریه در دو بعد تخصصی و عمومی شامل نشریات رشد، مدیریت آموزش، رشد فنی و حرفه ای و... منتشر و توزیع می کند.

به گفته وی در این نمایشگاه، کتابهایی برای تمام مقاطع سنی شامل پیش دانشگاهی، ابتدایی و راهنمایی، متوسطه، کارشناسی، اولیاء و مربیان، مرجع و... موجود است.

این نمایشگاه از 28 تا 7 آبان برای بازدید عموم دایر است.