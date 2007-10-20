به گزارش خبرنگار مهر، تمامی داوطلبان اعم از قبول شدگان یا قبول نشدگان آزمون سراسری 86 می توانند در انتخاب رشته اینترنتی تکمیل ظرفیت شرکت کنند. البته قبولی داوطلبانی که در کنکور پذیرفته شده اند در صورت قبولی در رشته های تکمیل ظرفیت حذف می شود.

در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری امسال تعداد 74 هزار و 334 نفر پذیرش می شوند که از این تعداد 13 هزار و 965 نفر در دوره های پیام نور و 30 هزار نفر در دوره های آزمون محور این دانشگاه پذیرش می شوند.

همچنین دانشگاه های غیرانتفاعی برای تکمیل ظرفیت 27 هزار و 125 ظرفیت جدید اعلام کرده است که به این تعداد دانشجو پذیرش می شوند.

897 نفر نیز در این تکمیل ظرفیت در دوره های بین الملل دانشگاه ها پذیرش می شوند که بخشی از آن مربوط به رشته های پزشکی می شود.

در دوره های روزانه هزار و 730 نفر و در دوره های شبانه دانشگاه ها نیز 617 نفر پذیرش می شوند. البته پذیرش این دوره ها به دلیل عدم اعلام به موقع ظرفیت توسط دانشگاه ها بوده و تحت عنوان تکمیل ظرفیت نیست.

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از 24 مهرماه آغاز شده است و تا پایان روز 30 مهرماه ادامه دارد.

سازمان سنجش آموزش نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت را اواسط آبان ماه اعلام می کند.