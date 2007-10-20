مقام ششمی برای تیم کشتی ایران / روسیه با اقتدار قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی ارتش‌های جهان امروز و با برگزاری دیدارهای 4 وزن دوم در شهرحیدرآباد هند در حالی به پایان رسید که طی آن فردین معصومی از کشورمان در مصاف با میخایلویچ از بلاروس به پیروزی رسید تا صاحب گردن آویز برنز وزن 120 کیلوگرم شود.

در فینال این وزن کورماگمد کورماگمدوف از روسیه با پیروزی بر رجب کارا از ترکیه قهرمان شد. دیگر مدال برنز این وزن به سرگئی پریادون از اوکراین رسید.

اما در سایر اوزان رقابت های امروز کمیل ذبیحی، اسماعیل نجاتیان و هادی حبیبی با شکست از رقبای خود حذف شدند. در فینال وزن 60 کیلوگرم رمضان ساریتوف از روسیه در مصاف با نامیک سودیموف از آذربایجان به برتری رسید و قهرمان شد یوم از کره شمالی و دمیر زاخاردینوف از ازبکستان سوم شدند.

در وزن 74 کیلوگرم احمد گولهان صاحب مدال طلا شد و ماتیلا از بلاروس نقره گرفت و عنوان سوم مشترک نیز به پیتر از آلمان و دنیس چارگوش از روسیه رسید.

همچنین در وزن 84 کیلوگرم ساجید ساجیدوف دارنده دو مدال طلای جهان از روسیه با پیروزی بر هوربیک از لهستان بر سکوی نخست ایستاد و دوسو از کره جنوبی بهمراه عبدال آمایف از ازبکستان سوم شدند.

درپایان رقابت‌های کشتی آزاد روسیه با پنج مدال طلا و یک برنز قهرمان شد و ترکیه با یک طلا، یک نقره و یک برنز دوم شد و کره جنوبی با یک طلا و دو برنز در جایگاه سوم ایستاد.

در مجموع رده‌بندی مدال‌های آزاد و فرنگی روسیه با 10 مدال طلا و 3 برنز صدرنشین شد. ترکیه با 2 طلا،‌1نقره و 2 برنز در جایگاه دوم ایستاد و کره جنوبی با 2 طلا و 4 برنز سوم شد.

ایران هم با دو مدال نقره و یک مدال برنز مشترکا با کره شمالی و آذربایجان ششم شد. جعفر دلیری کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم تیم ارتش کشورمان روز گذشته و در رقابتهای 3 وزن اول موفق شده بود مدال نقره را بدست آورد.