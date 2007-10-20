مطمئنا باشید نوجوانان به مرحله بعد صعود می کنند/ ای کاش مردم عملکرد درخشان نوجوانان را می دیدند

سیدرضا افتخاری که پس از پیروزی پرگل تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر بحرین با خبرنگارمهر گفتگو می کرد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: نوجوانان ایران برابربحرین بسیارخوب بازی کردند اما امیدوارم در بازی بعد دچار غرور نشده و با همین قدرت و نتایج درخشان مسابقات را ادامه دهند.

وی ادامه داد: تیم های مختلف بحرین در چندسال گذشته چنین شکستی را برابر فوتبال ایران تجربه نکرده بودند که این پیروزی ثمره مثبت برگزاری اردوهای آماده سازی داخلی و خارجی، انجام بازی های تدارکاتی مناسب و تلاش کادرفنی و بازیکنان این تیم بود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: مطمئن باشید تیم نوجوانان ایران می تواند با ادامه این روند به راحتی و به عنوان تیم نخست جواز حضور در مسابقات نوجوانان آسیا را بدست آورد و شکی دراین موضوع وجود ندارد.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ما موفقیت درمسابقات نوجوانان آسیا و درنهایت کسب سهمیه رقابت های جهانی نوجوانان است. البته گام به گام و با شکست حریفان به این هدف برسیم.

افتخاری خاطرنشان کرد: بسیار خوشحالم که این پیروزی باعث رضایت و خوشحالی مردم شد و مطمئنا این تیم پتانسیل آن را دارد که در بازی های آینده هم زمینه رضایت تماشاگران و فوتبالدوستان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: صدا و سیما برای پخش مستقیم این دیدار کم لطفی کرد زیرا ما برای تضمین آینده ورزش باید برای تیم های پایه ارزش قائل شویم. ای کاش این دیدار بطور مستقیم پخش می شد تا مردم ما در سراسر کشور عملکرد درخشان نوجوانان را می دیدند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درپایان گفت: تیم نوجوانان در گام نخست کار بزرگی انجام داد و امیدوارم این عملکرد در بازی های بعدی هم ادامه داشته باشد تا با پخش مستقیم دیدارهای این تیم، مردم فوتبالدوست ببینند این تیم چه توانایی و پتانسیلی دارد.