  1. هنر
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

نشریه‌ ادبی دال رونمایی می شود

نشریه‌ ادبی دال رونمایی می شود

در تازه ترین برنامه شب شعر نشر چشمه که دوشنبه برگزار می شود، نشریه ادبی "دال" رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه 30 مهر 1386، ساعت 17 در سالن ناصری خانه‌ هنرمندان ابتدا بهزاد زرین پور شاعر مهمان چشمه، شعرهایش را می‌خواند. سپس علیشاه مولوی و پژمان گلچین - گردانندگان نشریه‌ دال - در میز مطبوعاتی به میزبانی کبوتر ارشدی شرکت می‌کنند.

در ادامه نیز از طرف نشریه‌ دال علی مومنی، مظاهر شهامت، رویا زرین، ناهید عرجونی، داریوش مهبدی، روجا چمنکار، فرزاد آبادی، پویا عزیزی، سعدی گلبیانی، شبنم آذر، آرش نصرت‌اللهی، میثم ریاحی، حامد رحمتی، ناما جعفری، علی میرکاذه‌ای، شیوا سبحانی، جلیل قیصری، هوشنگ خوش‌روان، فرشید جوان‌بخش، رحیم فروغی، لادن نیکنام و آبتین اسکندانی شعرخوانی می‌کنند.

کد مطلب 571630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها