اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جوانی آزاد" کاری از گروه جوان و جامعه شبکه جوان است که هر هفته روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود. سری جدید این برنامه رویکرد اجتماعی را جایگزین رویکرد سیاسی کرده است. این تغییر در تمام‌ برنامه‌های عصر این شبکه وجود دارد.

ـ برنامه "موج روز" رادیو جوان فردا 29 مهر پذیرای دکتر مجید قنادی معاون سازمان انرژی هسته‌ای و رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای است تا گفتگویی با او در زمینه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران داشته باشد. همچنین پخش صحبت‌هایی دکتراحمدی‌نژاد در روز ملی فناوری هسته‌ای از دیگر بخش‌های مهم این برنامه است.

ـ رادیو سلامت سه برنامه روز یکشنبه را به روز جهانی پوکی استخوان اختصاص داده است. "فراسو" با حضور دکتر محمدمهدی امام فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساعت 8:15 پخش می‌شود. "صدای مشاور" ساعت 11 با حضور دکتر حسینی فوق تخصص غدد به پوکی استخوان می‌پردازد و "گفتگوی عصرانه" با دکتر نوشین بیات متخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت 16:40 این روز را بررسی می‌کند.

ـ "موج فیروزه" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشناست که صبح‌های یکشنبه ساعت 6:30 به وقت تهران از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه با رویکرد سیاسی، فرهنگی و هنری به بررسی آخرین تحولات سیاسی هفته با کارشناسی فرزین پازوکی می‌پردازد.

ـ گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشنا با برنامه زنده "ماه در حوض" نگاهی ایرانی و شرقی به زندگی دارد. این برنامه به سردبیری بهناز بهروزی و اجرای طاهره حقیری به بررسی فرهنگ قوم‌های مختلف مانند کرد، لر و ... می‌‍پردازد. "ماه در حوض" یکشنبه‌ها ساعت 10:30 به وقت تهران روی آنتن می‌رود.