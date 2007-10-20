رزمایش پیشگیری و اطفاء حریق در جنگل های نوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر ظهر امروز در سخنانی هدف از برگزاری این رزمایش را آمادگی نیروهای منابع طبیعی برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در سطح جنگل ها و مراتع اعلام کرد.

سینا عبدی آتش سوزی های تاجی را خطرناک ترین نوع آتش سوزی ها اعلام و خاطر نشان کرد: به دلیل وجود درختان پهن برگ اکثر آتش سوزی های شمال کشور سطحی است.

وی همچنین از وقوع 27 فقره آتش سوزی در سطح جنگل های منطقه نوشهر شش سال گذشته خبر داد و افزود: این آتش سوزی ها به حدود 146 هکتار از عرصه های جنگلی خسارت وارد کرد.

عبدی با اعلام اینکه تاکنون هیچ آتش سوزی در سطح جنگل های منطقه به وقوع نپیوسته است، تاکید کرد: تمامی واحدهای منابع طبیعی حوزه این اداره در شهرستان نوشهر دارای امکانات اطفاء حریق هستند.

وی بر لزوم هوشیاری روستائیان، شکارچیان و گردشگران در استفاده از جنگل تاکید کرد و گفت: در این رزمایش علاوه بر نیروهای منابع طبیعی نیروهای طرح صیانت جنگل نیز حضور داشتند.

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر همچنین از حاشیه نشینان جنگل خواست به محض مشاهده هرگونه نشانه های آتش سوزی با شماره 09696 امداد جنگل تماس بگیرند.

