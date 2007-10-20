مدیر ارتباطات رسانه ای باشگاه ابومسلم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین حکم آمده است: نظر به شایستگی وتجارب ارزنده و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه رسانه ای و ورزش به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیر ارتباطات رسانه ای باشگاه ابومسلم خراسان منصوب می گردید. امید است با درایت، تلاش و همت بلند خود زمینه از ایجاد پایگاه خبری مطمئن در باشگاه ابومسلم برای رسانه ها و متقابلا در ایجاد فضایی صمیمی ، سالم برای باشگاه در رسانه ها ما را همراهی نمایید. توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

سیدمهدی فاطمی قهرمان اسبق کشتی ایران و از نویسندگان قدیمی مطبوعات است که سابقه مدیریت روابط عمومی در عرصه های فرهنگی ورزشی از جمله باشگاه پرسپولیس ، پاس و معاونت سینمایی ارشاد و جشنواره های فیلم و موسیقی فجر را بر عهده داشته است.