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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۳۷

مدیر ارتباطات رسانه ای باشگاه ابومسلم منصوب شد

طی حکمی از سوی ناصر شفق مدیر عامل باشگاه ابومسلم خراسان سید مهدی فاطمی به عنوان مشاور مدیر عامل ومدیر ارتباطات رسانه ای این باشگاه منصوب شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دراین حکم آمده است: نظر به شایستگی  وتجارب ارزنده و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه رسانه ای و ورزش به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیر ارتباطات رسانه ای باشگاه ابومسلم خراسان منصوب می گردید. امید است با درایت، تلاش و همت بلند خود زمینه از ایجاد پایگاه خبری مطمئن در باشگاه ابومسلم برای رسانه ها و متقابلا در ایجاد فضایی صمیمی ، سالم برای باشگاه در رسانه ها ما را همراهی نمایید. توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

سیدمهدی فاطمی قهرمان اسبق کشتی ایران و از نویسندگان قدیمی مطبوعات است که سابقه مدیریت روابط عمومی در عرصه های فرهنگی ورزشی از جمله باشگاه پرسپولیس ، پاس و معاونت سینمایی ارشاد و جشنواره های فیلم و موسیقی فجر را بر عهده داشته است.

 

کد مطلب 571641

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