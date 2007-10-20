دانشگاه آزاد از خروج 50 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رامین حاجی خانی، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه پرو‍ژه های عمرانی دانشگاه آزاد واحد کرج، اظهار داشت: واحد کرج با دو هزار و 800 دانشجو، 600 عضو هیئت علمی و 47 هزار فارغ التحصیل تاکنون موفق به کسب امتیازهای برتر کشوری و کسب مقام های برتر ورزشی و علمی در آسیا و جهان شده است.

وی افزود: در دانشگاه آزاد کرج طی چند سال گذشته 270 کلاس به 390 مورد، 15 هزار متر مربع فضای سبز به 85 هزار متر مربع، 43 رشته به 100 رشته و 350 عضو هیئت علمی به 600 نفر ارتقا یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در بخش سایت های اینترنتی، تعداد سایت ها از هفت مرکز به 28 مرکز و تعداد رایانه ها از 376 به یک هزار و 250 دستگاه افزایش یافته است.

حاجی خانی یادآور شد: تاکنون 40 اختراع و اکتشاف دانشجویی و کارمندی از این دانشگاه به ثبت رسیده و 72 مقام ورزشی در سطوح منطقه ای، آسیایی و جهانی کسب شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح دانشکده علوم و تربیت بدنی و احداث کتابخانه و سالن غذاخوری مرکزی، فضاهای موجود در این دانشگاه به حد اشباع رسیده است و پس از آن باید به سمت افزایش تجهیزات و کیفی سازی و افزایش رشته ها گام برداریم.

حاجی خانی از رئیس کل دانشگاه آزاد خواست: علاوه بر ارائه مجوز ایجاد رشته های بیشتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پرداخت بودجه برای حمایت مالی از تیم های علمی دانشگاه به منظور رفاه حال کارکنان، مجوز تاسیس مهدکودک برای فرزندان این قشر را در دانشگاه صادر کنند.