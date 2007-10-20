پرونده پاس همدان و بگوویچ در کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگارمهر، درپی اخراج وینکو بگوویچ و سید محمد علوی سرمربی و مدافع تیم فوتبال پاس همدان واعتراض مسئولان این تیم به نحوه قضاوت یدالله جهانبازی داور دیدار پیکان و پاس همدان، شکایتی درخصوص مسائل داوری این دیدار از سوی باشگاه پاس همدان تنظیم و به سازمان لیگ ارجاع شده و قراراست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دراین زمینه به تصمیم گیری بپردازد.

مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال دراین باره گفت : گزارش ناظر این مسابقه آقای مسعود فلاح نسبت به قضاوت این دیدارمثبت بوده و ایشان ازعملکرد تیم داوری رضایت داشتند با این حال پرونده این مسابقه درکمیته انضباطی مطرح و با بررسی تمامی جوانب امر رای نهایی در این زمینه صادرخواهد شد.

دیدار تیم های فوتبال پیکان و پاس درهفته دهم مسابقات لیگ برتر با برتری 2-1 تیم پیکان به پایان رسید.