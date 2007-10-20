استخراج سالانه 2 میلیون تن ماده معدنی از معادن اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فریبرز شجاع سپرست سازمان صنایع و معادن استان اردبیل با بیان اینکه براساس آمارهای موجود سالانه دو میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن این استان استخراج می‌شود، تصریح کرد: این مواد شامل هماتیت، دیاتومیت، سنگ تزینی، سلیس، پوزولان، پوکه معدنی، سنگ آهک، واریزه کوهی و سنگ لاشه است.

وی با اشاره به اینکه این مواد از 87 معدن دارای پروانه بهره برداری در سطح استان استخراج می‌شود، یاد آور شد: برای استخراج این میزبان ماده معدنی، علاوه بر سرمایه گذاری معادل 120 میلیارد ریال، برای یک هزار و 200 نفر نیز اشتغالزایی ایجاد شده است.

شجاع در ادامه افزود: طی 6 ماه اول سال جاری نیز 33 فقره پروانه اکتشافات مواد معدنی، 16 فقره گواهی کشف با ذخیره 20 میلیون تن و 9 فقره پروانه بهره برداری معدن با ذخیره 12 میلیون تن صادر شده است.

