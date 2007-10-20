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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۵

دو داور ایرانی به کلاس داوری AFC در مالزی اعزام می شوند

دو داور ایرانی به کلاس داوری AFC در مالزی اعزام می شوند

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال دو داورکشورمان برای شرکت در دوره داوران زیر 25 سال آسیا به مالزی اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، این کلاسها از روز دوشنبه 30 مهرماه با حضور40 داور از 20 کشورآسیایی به مدت یک هفته درمالزی و مقرکنفدراسیون فوتبال آسیا برگزارخواهد شد و ازکشورمان "موعود مرادی فرد" از شهرکرد و "سجاد لطافتی" از رشت برای شرکت در این کلاسها معرفی شده اند.

این دو داورجوان کشورمان فردا برای شرکت در این دوره داوری راهی کوالالامپورمالزی خواهند شد.

محمد نذری عبدالله ازمالزی، هانی بلال ازقطر، مسعود عنایت از ایران و دو مدرس انگلیسی کارتدریس این کلاسها را زیرنظر کمیته داوران AFC برعهده خواهند داشت.

کنفدراسیون فوتبال آسیا درنظر دارد ضمن گزینش بهترین داوران این دوره طی یک برنامه بلند مدت این داوران را تحت آموزشهای ویژه قرار دهد تا درمسابقات مهم آسیایی از این داوران استفاده کند.  

کد مطلب 571654

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