بازارهای جهان در تسخیر طلای سرخ ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بازرگانی، زعفران از محصولات کشاورزی ایران است که دارای خواص دارویی وغذایی است و به دلیل نیاز کم به آب، امکان بهره برداری چند ساله بعد از هر کاشت و داشتن مزیت نسبی و اشتغال زایی بالا، جایگاه ویژه ای را میان محصولات صادراتی ایران به دست آورده است.

بنا به گزارش ، ایران در هر سال بیش از 240 تن زعفران تولید می کند که عمده آن در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی است.

غضنفری رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامه های ویژه این سازمان در حمایت از صادرات زعفران، مهمترین چالش پیش روی این محصول را مکانیزم بیمارگونه تجارت آن می داند که حاصل فروش فله ای و سیستم غیر مکانیزه خرید است.

استفاده از روش های نوین تولید و کشت زعفران، رعایت استانداردهای بین المللی و بسته بندی مناسب از مهمترین راهکارهای ارتقاء صادرات زعفران در دنیا محسوب می شود.

هم اکنون زعفران ایرانی به لحاظ کیفیت در رده نخست جهان قرار دارد و پس از ایران، اسپانیا بیشترین صادرات این محصول را در اختیار دارد.