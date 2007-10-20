شوراهای اسلامی در شناسایی آسیب های اجتماعی نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسن پور عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای اسلامی مازندران در محل استانداری افزود: مصوبات شوراها باید در چارچوب قانون اتخاذ شود.

وی خاطر نشان کرد: شورای اسلامی استان می توانند به عنوان کمک کار شوراهای شهر و روستا اعمال نفوذ کند.

محسن پور با اشاره به اینکه برخی اعضای شوراهای روستا و شهر باید با آشنایی کامل تری در جلسات ادارات حضور یابند تصریح کرد: شوراها باید در تصمیم گیری های منطقه خود جهت توسعه امور مربوط به مردم تصمیم گیری کنند.

رئیس شورای اسلامی مازندران با بیان اینکه شوراها به عنوان مدافع حقوق مردم انتخاب شده اند، یادآور شد: تعامل دستگاه های اجرایی مازندران با شوراهای شهر و روستا در توسعه استان موثر است.

این مسئول با تاکید بر برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی جهت ارتقاء تجربیات اعضای شوراها بیان داشت: نظارت بر تغییر کاربری ها، مصوبات کارگروه های شهرسازی و معماری باید توسط اعضای شورای اسلامی استان با جدیت پیگیری شود.

محسن پور با اشاره به این نکته که تسریع در اجرای پروژه ها و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری یکی از وظایف اصلی شوراهاست، اظهار داشت: مهم ترین معضل استان که عقب ماندگی روستاها است باید با انقلاب توسعه روستایی توسط اعضای شوراها محقق شود.

وی در پایان از اعضای شورای اسلامی استان خواست تا بر عملکرد شوراهای شهر و روستاهای مازندران نظارت بیشتری صورت گیرد.

پیگیری برای تسریع در احداث راه روستایی و شهری استان، گاز رسانی به شهرستان سوادکوه، تسریع در اجرای پروژه فاضلاب شهر رامسر و... از جمله موضوعات اساسی بود که در جلسه شورای اسلامی استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.