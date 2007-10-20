مدیر عامل و هیئت مدیره "پرشین فیلم" معرفی شدند

وی در تماس با خبرگزاری مهر در توضیح خبر منتشرشده با عنوان "سرتیپی، حکمت، اعلامی و واجدسمیعی در پرشین فیلم" گفت: "مدیر عامل این شرکت علی واجدسمیعی است و جلال شمسیان نیز رئیس هیئت مدیره آن است. بنده نیز به همراه علی سرتیپی و علی خدابخش گرکانی اعضا هیئت مدیره را تشکیل می‌دهیم."

حکمت در پایان خاطرنشان ساخت: "شرکت سینمایی "پرشین فیلم" با هدف تولید آثار متفاوت در ژانرهای گوناگون آغاز به کار خواهد کرد. این شرکت در حال حاضر مراحل ثبت را سپری می‌کند و به محض پایان یافتن مراحل ثبت سیاست‌های آن اعلام خواهد شد."