حریم جدید ساخت و ساز در ارتفاعات شمال تهران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه یک اعلام کرد: خط حریم جدید و پهنه بندی ها بر اساس کنترل منطقی واحد پذیری وجمعیت پذیری درافق طرح در 9 خرداد ماه سال جاری به تصویب کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران رسیده است که پس ازطی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

براساس همین گزارش خط حریم جدید منطقه یک با درنظرگرفتن حقوق های مکتسبه در محدوده 25 ساله وخط تراز 1800 مترتعریف شده و بر اساس آن عرصه های قابل ساخت وساز دراین محدوده مشخص و منتظر ابلاغ نهایی است.

گفتنی است مالکین املاک واراضی محدوده منطقه می توانند با مراجعه به واحد GIS شهرداری منطقه یک و تکمیل و ارائه فرم درخواست منضم به تصویر مصدق سند مالکیت، رای کمیسیون ماده 12 برای اراضی به مساحت بیش از یک هزار متر مربع و اصل نقشه 2000/1 هوایی موقعیت ملک تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، از وضعیت طرح پهنه بندی ملک خود آگاهی پیدا کنند.