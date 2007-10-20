مسابقات سراسری قرآن وزارت جهاد در مشهد آغاز شد

عبدالرضا افشار دبیر این مسابقات عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: در این دوره از مسابقات 300 نفر از قاریان، حافظان، مسئولان حوزه های نمایندگی ولی فقیه، کانون های قرآن و آموزشی عقیدتی حضور دارند.

وی افزود: این مسابقات در رشته های قرائت، ترتیل، تفسیر و حفظ قرآن شامل یک جزء، پنج جزء و حفظ کل ویژه کارکنان و فرزندان پسر و به مدت سه روز در دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

افشار ایجاد رقابت سالم و قرآنی بین کارمندان وزارت جهاد کشاورزی وارتقا کیفیت فرهنگی قرآنی در این وزارتخانه را از اهداف برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ذکر و خاطر نشان کرد: در پایان این مسابقات به نفر اول حفظ کل کمک هزینه حج عمره تعلق می گیرد.

وی اهدای 300 هزار تومان کمک نقدی به نفر اول، 200 هزار تومان به نفر دوم و 100 هزار تومان به نفر سوم را از دیگر جوایز این دوره از مسابقات برای نفرات اول تا سوم سایر رشته ها عنوان کرد .