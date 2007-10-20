"محراب خونین" به قلم خوشنویسان قائمشهری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به مناسبت هفته " خوشنویسی" عصر شنبه در قائمشهر با حضور بیش از 30 اثر از اساتید برجسته، هنرمندان و خوشنویسان این شهرستان با الهام از آیات قرآنی و روایات اهل بیت(ع) در آموزشگاه آرتا برپا شد.

مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائمشهر در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: به مناسبت هفته خوشنویسی که هر ساله از تاریخ 24 لغایت 29 مهرماه به این نام مزین شده است این نمایشگاه برپا و با حضور هنرمندان متعهد، اساتید، مدرسان و خوشنویسان زبردست قائمشهری کار خود را در آموزشگاه آرتا و زیر نظر این اداره شروع کرد.

وی افزود: انجمن خوشنویسان قائمشهر با توجه به کمبود امکانات، توانست نمایشگاه محراب خونین را راه اندازی و توجه مردم را به سمت هنرهای دینی جلب نماید.

نبی الله مهمان نواز همچنین تشکیل جلسات نقد و بررسی آثار خوشنویسی در قالب اردوی سیاحتی - زیارتی نیز از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.

نمایشگاه " محراب خونین" تا تاریخ دوم آبان ماه در آموزشگاه آرتا واقع در خیابان جویبار، مقابل مسجد اعظم شهرستان قائمشهر برپا بوده و میزبان همه علاقمندان به عرصه فرهنگ و هنر است.