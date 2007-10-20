بازگشت گورباچف به عرصه سیاست در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی و ریانووستی، جنبش سراسری "اتحاد سوسیال-دموکرات" امروز شنبه با برگزاری نشستی در مسکو اعلام موجودیت کرد و گورباچف که عضو هیئت رئیسه این جنبش است به اتفاق آرا بعنوان دبیر آن برگزیده شد.

وی بر فعال سازی مبارزه با فقر و همچنین افزایش رقابت بین احزاب سیاسی در روسیه تاکید کرد.

گورباچف همچنین گفت که از اصلاحات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کشور حمایت می کند.

آخرین رئیس جمهوری شوروی سابق همچنین گفت که جنبش جدید بر آن نیست تا در انتخابات عمومی ماه دسامبر شرکت کند، انتخاباتی که انتظار می رود "روسیه واحد" به رهبری پوتین در آن پیروز شود.

اعضای هیئت مدیره این جنبش مسئولیت اصلی خود را تبلیغ فرهنگ سیاسی اروپایی و وارد ساختن ارزش های اروپایی به جامعه می دانند.

همچنین این اعضا معتقدند که نیروی محرک اصلی در روسیه، باید روشنفکری باشد و اعلام کرده اند که این جنبش در صدد مبارزه با نگرش ها و تمایلات منفی نیست.

گورباچف گفت که فعلاً این جنبش درصدد تبدیل شدن به حزب سیاسی نیست و افزود که در حال حاضر باید به طور جدی با جامعه کار کرد، زیرا در جامعه کسی نمی داند که سوسیال-دموکرات چیست و اگر در این راه موفق شوند، در انتخابات بعدی شرکت خواهند کرد.

به گفته وی، این جنبش امید بسیاری به رسانه ها دارد و از مکانیزم آزادی بیان استفاده خواهد کرد.