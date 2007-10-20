مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به ماکائو برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که با حضور مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، عبدالرضا ساورمعاون پارلمانی وحقوقی سازمان، روسای فدراسیونهای اعزامی به ماکائو، سرپرستان، مربیان و جمعی از ورزشکاران تیم های ملی درمحل سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزارشد، ابتدا علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک گزارشی ازمراحل تدارک و آماده سازی تیم های اعزامی کشورمان به دومین دوره بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا درماکائو را ارائه کرد .

سپس مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی طی سخنانی ضمن با اهمیت توصیف کردن بازیهای سالنی قهرمانی آسیا بر حضور قدرتمند و افتخارآفرین ورزشکاران کشورمان دراین مسابقات تاکید کرد .

درادامه این مراسم حجت الاسلام ملک مدنی توصیه هایی را مبنی برحضورمعنوی و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی ورزشکاران کشورمان درمیادین بین المللی ارائه کرد .

درپایان مراسم بدرقه کاروان ورزشی کشورمان ازسوی رئیس سازمان تربیت بدنی شال سبز و لوح مزین به آیه قرآن به ورزشکاران اعزامی هدیه شد .