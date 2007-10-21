ایجاد دانشکده و بیمارستان پزشکی دانشگاه آزاد در کرج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رشید جلالی جعفری در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد کشور با اشاره به کمبودهای موجود در شهرستان از نظر درمانی و بهداشتی و پایین بودن سرانه بهداشت در کرج و نیاز ضروری کرج به احداث یک مرکز علمی و پزشکی از وی خواست تا در خصوص احداث یک دانشکده و بیمارستان پزشکی در کرج اقدام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد کشور در این باره اظهار داشت: احداث دانشگاه پزشکی و بیمارستان دانشگاهی در این شهرستان بستگی به ارائه مجوز وزارت بهداشت و درمان است که برای اخذ این مجوز همکاری نمایندگان مجلس ضروری است.

عبدالله جاسبی یادآور شد: در صورت همکاری نمایندگان مجلس در این زمینه دانشگاه آزاد محدودیتی در زمینه احداث این دانشکده در کرج ندارد.

به گزارش مهر، چندی پیش در شهرستان کرج احداث مرکز علوم پزشکی تحت نظارت شبکه بهداشت این شهرستان به تصویب رسید و در سال جاری در این رشته 190 دانشجو از طریق دفترچه های کنکور سراسری پذیرفته شده اند اما با توجه به نبود مکان مناسب در این شهرستان به منظور تشکیل کلاس دانشجویان پذیرفته شده در یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به تحصیل شده اند.