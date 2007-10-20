  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

حجت الاسلام قربانی :

قیمت زعفران باید به ثبات برسد

قیمت زعفران باید به ثبات برسد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قیمت زعفران باید به ثبات برسد تا بتواند جایگاه واقعی خود را بیابد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام موسی قربانی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت : باید تلاش کنیم محصول زعفران جایگاه واقعی خود را در کشور و منطقه پیدا کند و در این رهگذر باید دست دلالان از این کالای ارزشمند کوتاه شود.

وی درباره برگزاری سومین جشنواره ملی جشنواره ملی طلای سرخ (زعفران) در شهرستان قاین اظهار داشت: جشنواره های اول و دوم طلای سرخ آثار متعددی بر اقتصاد منطقه گذاشت و امیدواریم سومین جشنواره هم منشاء خیر و برکت برای مردم خراسان جنوبی باشد.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از آثار برگزاری دومین جشنواره طلای سرخ افزایش قیمت محصول زعفران و منتفع شدن کشاورزان زعفران کار از این امر شد.

حجت الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: در همان زمان موضوع خرید توافقی زعفران نیز از سوی دولت مطرح شد و قیمت فعلی این محصول استراتژیک ناشی از برگزاری جشنواره طلای سرخ است.

سومین جشنواره ملی طلای سرخ 16 و 17 آبان ماه سال جاری در شهرستان قاین برگزار می شود.

کد مطلب 571693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها