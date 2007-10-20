قیمت زعفران باید به ثبات برسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام موسی قربانی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت : باید تلاش کنیم محصول زعفران جایگاه واقعی خود را در کشور و منطقه پیدا کند و در این رهگذر باید دست دلالان از این کالای ارزشمند کوتاه شود.

وی درباره برگزاری سومین جشنواره ملی جشنواره ملی طلای سرخ (زعفران) در شهرستان قاین اظهار داشت: جشنواره های اول و دوم طلای سرخ آثار متعددی بر اقتصاد منطقه گذاشت و امیدواریم سومین جشنواره هم منشاء خیر و برکت برای مردم خراسان جنوبی باشد.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از آثار برگزاری دومین جشنواره طلای سرخ افزایش قیمت محصول زعفران و منتفع شدن کشاورزان زعفران کار از این امر شد.

حجت الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: در همان زمان موضوع خرید توافقی زعفران نیز از سوی دولت مطرح شد و قیمت فعلی این محصول استراتژیک ناشی از برگزاری جشنواره طلای سرخ است.

سومین جشنواره ملی طلای سرخ 16 و 17 آبان ماه سال جاری در شهرستان قاین برگزار می شود.