تشکیل کار گروهی برای حمایت از صادر کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه جلسه امروز هیئت وزیران این کار گروه حداکثر ظرف یک ماه باید راهکارهای کاهش فرایند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور را تهیه نماید. تهیه طرح خرید برخی از محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادر کنندگان از جمله وظایف این کار گروه است .
از سوی دیگر به این کار گروه تکلیف شد نسبت به اعطای مجوز فعالیت برای ایجاد شهرک صنعتی فلزات قیمتی و سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی در شعاع 120 کیلومتری تهران اقدام کند .
همچنین این کار گروه وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارایه طرحی در جهت ایجاد بانک طلا برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی این صنعت طرحی ارائه نماید.
در این جلسه به وزارت امور خارجه نیز ابلاغ شد درجهت صدور ویزای جهانگردان خارجی در قالب قوانین و مقررات جاری به نحوی بازنگری نماید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته برای متقاضیان ویزا صادر شود.
هیئت دولت به منظور حمایت از صادر کنندگان کشور با تشکیل کار گروهی به مسوولیت وزیر بازرگانی و با حضور وزرای دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، رییس بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری موافقت کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه جلسه امروز هیئت وزیران این کار گروه حداکثر ظرف یک ماه باید راهکارهای کاهش فرایند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور را تهیه نماید. تهیه طرح خرید برخی از محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادر کنندگان از جمله وظایف این کار گروه است .
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