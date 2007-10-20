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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۳۴

قطار شهری مشهد در موعد مقرر راه اندازی نمی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: در یک سال و نیم آینده شاهد راه اندازی قطار شهری مشهد حتی به صورت آزمایشی نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشنگ خندان عصر امروز در نشست مطبوعاتی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری مشهد گفت: در این راستا مشکلاتی هست که با وجود آنها چشم انداز روشنی را در تسریع راه اندازی قطار شهری مشهد زودتر از 18 ماه آینده شاهد نخواهیم بود و به دنبال راه های جایگزین در رفع این مشکلات هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به این مشکلات اشاره نکرد .

وی با بیان اینکه مطالعات مهندسی در خصوص قطار شهری مشهد تا پایان سال به طور قطع به اتمام می رسد، اظهار داشت: در آینده نزدیک عملیات اجرایی خط 2 قطار شهری آغاز خواهد شد.

خندان در خصوص مشخصه های خط 2 قطار شهری مشهد توضیح داد: این خط به طول 14کیلومتر از کوهسنگی شروع و تا انتهای بلوار طبرسی ادامه دارد که با 12 ایستگاه تعبیه شده است و در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار این پروژه هستیم .

وی در پایان خاطر نشان کرد: شیوه اجرایی و مطالعاتی در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد متفاوت با شیوه اجرایی خط یک خواهد بود.


 

کد مطلب 571700

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