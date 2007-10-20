تیم فوتبال جوانان ایران مقابل باشگاه کروپ آلمان به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال جوانان ایران که برای حضور درمسابقات مقدماتی جوانان آسیا، اردوی تدارکاتی را درحاشیه شهرهامبورگ و درکمپ "اسپورت اوندوالد" برپا کرده است، عصر دیروز درسومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف باشگاه آماتوری کروپ صدرنشین منطقه شمال آلمان رفت و موفق شد درپایان با نتیجه 5 بر 2 مقابل حریف خود به برتری دست یابد .



تیم فوتبال جوانان کشورمان در دو دیدار قبلی خود در آلمان مقابل تیم دسته دومی "لوبک" و تیم دوم هامبورگ به ترتیب به پیروزی 4 برصفر و شکست یک برصفر دست یافته بود .

جوانان کشورمان پس از پایان اردوی تدارکاتی 10 روزه خود درآلمان، فردا یکشنبه به کشوربازمی گردند تا پس ازپیگیری تمرینات آماده سازی خود در تهران برای حضور درمسابقات مقدماتی جوانان آسیا آماده شوند .



جوانان کشورمان درمرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که از13 لغایت 28 آبان ماه به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد با تیم های عمان، لبنان، بحرین، هند و پاکستان همگروه است .