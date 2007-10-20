المالکی بر آزادی بازداشتی ها به جز وابستگان القاعده تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت عراق در بیانیه ای اعلام کرد: نوری المالکی در جریان دیدار با ژنرال داگلاس استون مسئول پرونده بازداشت شدگان در نیروهای چند ملیتی تاکید کرد، دولت تمایل ندارد که هیچ یک از بازداشت شدگان به جز وابستگان به شبکه تروریستی القاعده در زندان باقی بمانند.

نخست وزیر عراق بازدید مسئولان دولتی از بازداشتگاههای عراق را به خاطر سوء استفاده سیاسی از آن رد کرد و گفت: اجازه نمی دهیم که هیچ یک از مسئولان دولتی از بازداشتگاهها با انگیزه سیاسی بازدید کند و باید هدف کسانی که خواهان بازدید از بازداشتگاهها هستند اصلاح و بهبود اوضاع آن باشد.

برپایه این گزارش، به نظر می رسد که قصد المالکی از این گفته طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق باشد که اخیر برای آگاهی یافتن از وضعیت بازداشت شدگان و اقدامات حقوقی درقبال آنها از شماری از بازداشتگاهها بازدید کرد.



بیانیه دولت عراق افزود: نخست وزیر عراق خضیر الخزاعی وزیر آموزش و پرورش را برای ملاقات با زندانیان و بازداشت شدگان مامور خواهد کرد تا وی خواسته بازداشت شدگان بویژه جوانانی را که خواهان ادامه تحصیل خود هستند - با توجه به اهمیت آن در آینده این افراد - پیگیری کند.

از سوی دیگر، ژنرال داگلاس استون ازالمالکی خواست تا از بازداشتگاههای نیروهای چند ملیتی در عراق برای آگاهی یافتن از نزدیک از وضعیت آنها و شرایط موجود بازدید کند.